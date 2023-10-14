Дания — Казахстан: хозяева открыли счёт на 36-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы H, в котором встречаются сборные Дании и Казахстана. Команды играют на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Датчане вышли вперёд на 36-й минуте — отличился нападающий Йонас Винд.
Сборная Казахстана набрала 12 очков после шести туров и занимает промежуточное четвёртое место в группе H. В свою очередь, Дания находится на втором месте, проведя шесть матчей, в которых заработала 13 очков.
Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Казахстане и завершился волевой победой хозяев — 3:2.
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