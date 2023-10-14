Дания — Казахстан: хозяева довели счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы H, в котором встречаются сборные Дании и Казахстана. Команды играют на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Датчане вышли вперёд на 36-й минуте — отличился нападающий Йонас Винд. Спустя 11 минут полузащитник Роберт Сков забил второй гол для своей команды. На 48-й минуте Сков оформил дубль — 3:0 в пользу сборной Дании.
Сборная Казахстана набрала 12 очков после шести туров и занимает промежуточное четвёртое место в группе H. В свою очередь, Дания находится на втором месте, проведя шесть матчей, в которых заработала 13 очков.
Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Казахстане и завершился волевой победой хозяев — 3:2.
- 15 октября 2023
-
00:09
-
00:00
- 14 октября 2023
-
23:59
-
23:52
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:31
-
23:29
-
23:22
-
23:21
-
23:15
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:46
-
21:39
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:16