Тренер Италии Спаллетти: матч на «Уэмбли» даст нам понять, каковы наши шансы

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Мальты (4:0), а также высказался о предстоящей игре с Англией.

«Важно было заработать три очка, не рискуя и не относясь легкомысленно к своим обязанностям. Состав хорошо развивается. Вы можете видеть это стремление лучше узнать друг друга и играть в хороший футбол.

Кин провел отличную игру в качестве вингера, он продемонстрировал свою выдающуюся физическую готовность. Он игрок, который может быть нам очень полезен, он боролся за каждый мяч и обеспечивал качество игры.

Матч во вторник на «Уэмбли» действительно даст нам понять, каковы наши шансы», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Матч сборных Англии и Италии состоится во вторник, 17 октября. Начало игры — в 21:45 мск.