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Италия разгромила Мальту в матче квалификации Евро-2024

Италия разгромила Мальту в матче квалификации Евро-2024
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Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы C, в котором встречались сборные Италии и Мальты. Команды играли на стадионе «Стадио Сан-Никола» в Бари. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Бояном Зобеницей (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилось разгромной победой хозяев — 4:0.

Итальянцы открыли счёт на 23-й минуте — отличился хавбек Джакомо Бонавентура. В концовке тайма хозяева упрочили лидерство благодаря голу вингера Доменико Берарди. В середине второй половины встречи Берарди оформил дубль. Перед самым финальным свистком полузащитник Давиде Фраттези установил окончательные цифры на табло — 4:0 в пользу «Скуадра адзурра».

После пяти игр квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Италии набрала 10 очков и занимает второе место в группе C. В свою очередь, мальтийцы расположились на последнем, пятом месте, проведя шесть матчей, в которых не сумели разжиться очками.

Отметим, что команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Мальте и завершился уверенной победой итальянцев — 2:0. Голами отметились Матео Ретеги и Маттео Пессина.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 7-й тур
14 октября 2023, суббота. 21:45 МСК
Италия
Окончен
4 : 0
Мальта
1:0 Бонавентура – 23'     2:0 Берарди – 45+1'     3:0 Берарди – 64'     4:0 Фраттези – 90+3'    
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