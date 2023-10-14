Италия разгромила Мальту в матче квалификации Евро-2024

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы C, в котором встречались сборные Италии и Мальты. Команды играли на стадионе «Стадио Сан-Никола» в Бари. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Бояном Зобеницей (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилось разгромной победой хозяев — 4:0.

Итальянцы открыли счёт на 23-й минуте — отличился хавбек Джакомо Бонавентура. В концовке тайма хозяева упрочили лидерство благодаря голу вингера Доменико Берарди. В середине второй половины встречи Берарди оформил дубль. Перед самым финальным свистком полузащитник Давиде Фраттези установил окончательные цифры на табло — 4:0 в пользу «Скуадра адзурра».

После пяти игр квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Италии набрала 10 очков и занимает второе место в группе C. В свою очередь, мальтийцы расположились на последнем, пятом месте, проведя шесть матчей, в которых не сумели разжиться очками.

Отметим, что команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Мальте и завершился уверенной победой итальянцев — 2:0. Голами отметились Матео Ретеги и Маттео Пессина.