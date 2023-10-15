Ринат Ахметов: верю, что Мудрик покорит футбольную Европу

Владелец и президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов высказался о переходе вингера Михаила Мудрика в «Челси» в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне «Шахтёр» не только побеждал на поле, но и добивался новых достижений за его пределами. Переход Михаила Мудрика в «Челси» стал рекордным трансфером в истории клуба и украинского футбола в целом.

Имею двойные чувства по этому переходу. С одной стороны, я не хочу терять сильных футболистов, которые могут принести много пользы «Шахтёру». С другой, я радуюсь, что воспитанник нашей академии, молодой украинский игрок выступает в сильнейшем футбольном чемпионате планеты – АПЛ.

Наши игроки могут и должны быть среди самых лучших в мире. И я верю, что у Михаила всё получится, что благодаря таланту, умноженному на упорный труд, он достигнет всех возможных спортивных вершин, покорит футбольную Европу и воплотит свои мечты», — цитирует Ахметова официальный сайт клуба.