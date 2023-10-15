«Должны были дать украинцам яркие эмоции». Ахметов подвёл итоги прошлого сезона в Украине

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов подвел итоги прошедшего сезона для донецкого клуба.

«Шахтёр» и весь украинский футбол прошли тяжелейший сезон в своей истории. Сезон был чрезвычайно сложен для клубов, команд, игроков и тренеров, но он был очень нужен украинскому футболу и украинским болельщикам. Мы должны были дать украинцам мощные и яркие эмоции. Показать, что мы продолжаем жить и играть в футбол.

Я хочу поблагодарить все клубы УПЛ за этот сезон. За то, что одолевали вызовы и препятствия, за то, что делали всё возможное, чтобы наш чемпионат оставался сильным, конкурентным и интересным для болельщиков.

И, конечно, отдельных слов огромной благодарности заслуживают Игорь Йовичевич и его тренерский штаб, все футболисты нашей команды, медицинский и административный персонал. Потому что в этом невероятно напряжённом, сложном и изнурительном сезоне «Шахтёр» стал чемпионом Украины.

Эти золотые награды всегда будут особенными для клуба, миллионов наших болельщиков, для меня лично», — цитирует Ахметова официальный сайт клуба.