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«Точно бы сказал ему: «Ты что, дурачок, ты что делаешь?». Радимов — о вратаре Мальты

«Точно бы сказал ему: «Ты что, дурачок, ты что делаешь?». Радимов — о вратаре Мальты
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о победе Италии над Мальтой со счётом 4:0 в рамках 7-го тура группы С отборочного турнира к Евро-2024, а также прокомментировал эпизод, произошедший в конце первого тайма. Голкипер Мальты Анри Бонелло пустился в обводку в своей штрафной площади, в результате итальянцы заработали угловой.

«Я бы назвал эту победу обыденной. Если по‑русски говорить, то это обыденная победа.

Думаете, тренер сборной Мальты сказал вратарю: «Давай, финти вот так»? Начинает финтить. Я ему в перерыве точно бы сказал: «Ты что, дурачок, ты что делаешь? Выбивай просто мяч!» Это чудо, что не забили, потому что итальянцы после этого должны были забивать второй мяч», — сказал Радимов в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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