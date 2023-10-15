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Наставник «Родины» Артига: надеюсь, тренирую игроков с будущим как у Фати, Траоре и Гави

Наставник «Родины» Артига: надеюсь, тренирую игроков с будущим как у Фати, Траоре и Гави
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Главный тренер московской «Родины» Франк Артига отметил игру молодых футболистов его команды. Он надеется, что их ждёт большое будущее.

«Здесь очень много молодых футболистов, вы можете посмотреть на результаты «Родины‑2», в прошлом сезоне мы выиграли серебро, были очень близки к золотым медалям. Все игроки там возрастом до 21 года. Они хорошо работают и имеют потенциал. Также и в основной команде есть молодые ребята. Я надеюсь, что тренирую здесь игроков с таким же будущим, как были в «Ла Масии» Ансу Фати, Адама Траоре, Гави, которые позже стали мировыми звёздами футбола», — сказал Артига в интервью «Матч ТВ».

Напомним, у испанского специалиста есть опыт работы в «Ла Масии» — академии «Барселоны».

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