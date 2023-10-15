Наставник «Родины» Артига: надеюсь, тренирую игроков с будущим как у Фати, Траоре и Гави

Главный тренер московской «Родины» Франк Артига отметил игру молодых футболистов его команды. Он надеется, что их ждёт большое будущее.

«Здесь очень много молодых футболистов, вы можете посмотреть на результаты «Родины‑2», в прошлом сезоне мы выиграли серебро, были очень близки к золотым медалям. Все игроки там возрастом до 21 года. Они хорошо работают и имеют потенциал. Также и в основной команде есть молодые ребята. Я надеюсь, что тренирую здесь игроков с таким же будущим, как были в «Ла Масии» Ансу Фати, Адама Траоре, Гави, которые позже стали мировыми звёздами футбола», — сказал Артига в интервью «Матч ТВ».

Напомним, у испанского специалиста есть опыт работы в «Ла Масии» — академии «Барселоны».