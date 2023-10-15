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Швейцария — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Швейцария — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Швейцарии и Беларуси. Игра пройдёт в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Швейцарии набрала 14 очков и занимает первое место в группе I. В свою очередь, после семи игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Беларуси заработала пять очков и располагается на пятой строчке.

В марте сборные Швейцарии и Беларуси уже встречались в матче 1-го тура группового этапа отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре швейцарцы одержали победу со счётом 5:0.

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