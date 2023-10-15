Швейцария — Беларусь: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Швейцария — Беларусь.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-2) за 1.90.

«Швейцария и Беларусь встретятся в рамках 8-го тура отбора на Евро-2024. Белорусы не лучшим образом проводят эту квалификацию. Думаю, швейцарцы тут сумеют добыть викторию.

Швейцария на данный момент лидирует в группе квалификации чемпионата Европы. Правда, отрыв от преследователей минимален – одно очко от Румынии и три от Израиля. Сейчас команда идёт на серии без проигрышей – четыре победы и две ничьих. Причём в одной из встреч «красные крестоносцы» не сумели обыграть Косово (2:2). Но это, скорее, исключение из правил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Беларусь не так плохо выступала в последних матчах – дважды сыграла вничью и по разу победила и проиграла. Однако до этого команда шла на серии поражений. Да и единственная виктория была у «белых крыльев» в противостоянии с Косовом (2:1). Сейчас в группе подопечные Карлоса Алоса Феррера идут на пятой строчке и отстают от лидеров на восемь и девять очков. Проиграв в этом туре, белорусы потеряют шансы на выход в финальный этап Евро.

Да, у гостей будет мотивация, чтобы активно играть сегодня. Но уровень Швейцарии всё-таки сильно выше – команда не так плохо показала себя на прошлом ЧМ, да и на Евро сборная почти отобралась. Так что я всё-таки больше верю в успех швейцарцев», — сказал Мостовой.