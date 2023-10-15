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Футболистка ЦСКА Онгене показала надпись «Je suis Mbankolo» после гола

Футболистка ЦСКА Онгене показала надпись «Je suis Mbankolo» после гола
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Футболистка женского ЦСКА Габриэль Онгене после забитого гола в матче финала Кубка России с «Зенитом» сняла футболку и показала надпись «Je suis Mbankolo» на своей майке.

Онгене родом из Камеруна. 9 октября в столице этой страны, Яунде, произошла трагедия — 30 человек погибли после оползней и наводнений. 8 октября из-за сильных дождей река Мефу вышла из берегов, затопив несколько кварталов. Больше всего пострадал район Мбанколо.

Надпись на майке футболистки ЦСКА означает «Я с Мбанколо». За этот эпизод камерунке показали жёлтую карточку, но та не расстроилась и поклонилась арбитру.

Кадр из трансляции игры на «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 15 октября, проходит финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским ЦСКА. Матч идёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. На данный момент ЦСКА ведёт со счётом 1:0.

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