Наталушко: не верю, что Дзюба будет играть до 40 лет, но уровень РПЛ ему это позволит

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко высказался о футболисте московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Только от Дзюбы зависит, забьёт ли он самый возрастной мяч в Российской Премьер-Лиге. Возможно, к тому времени он уже насытится футболом. Я поздно пришёл в футбол, поэтому долго не заканчивал. Я не верю, что он будет играть до 40 лет, но кто знает. Например, мне не надоело к 40 годам играть футбол.

Если Артём будет поддерживать себя в нормальной физической форме, то уровень РПЛ позволит ему играть и до 40 лет. Всё будет зависеть от его качеств. Посмотрим, доживет ли он до этого времени», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.