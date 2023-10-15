Женский «Зенит» третий раз подряд проиграл в финале Кубке России

Сегодня, 15 октября, состоялся финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским ЦСКА. Матч проходил на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу армейской команды.

Женская команда санкт-петербургского «Зенита» уже третий раз подряд проиграла в финале Кубка России. В прошлом году сине-бело-голубые в финале также встретились с ЖФК ЦСКА, где москвички оказались сильнее со счётом 2:1. Двумя годами ранее женская команда московского «Локомотива» обыграла санкт-петербургский клуб за счёт единственного гола Нелли Коровкиной.

Напомним, по итогам данного финала ЖФК ЦСКА стал трёхкратным обладателем Кубка России. В 2017 году армейская команда обыграла «Чертаново» (1:0), а в прошлом году победила «Зенит» со счётом 1:0.