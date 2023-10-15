Швейцария — Беларусь: стартовые составы команд на матч 8-го тура отбора на Евро-2024

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Швейцарии и Беларуси. Игра пройдёт в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Сборная Швейцарии: Зоммер,, Шер, Родригес, Аканджи, Лотомба, Фройлер, Джака, Штеффен, Шакири, Соу, Иттен.

Сборная Беларуси: Игнатович, Карпович, Поляков, Волков, Малькевич, Политевич, Корзун, Бахар, Бочеров, Эбон, Концевой.

После шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Швейцарии набрала 14 очков и занимает первое место в группе I. В свою очередь, после семи игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Беларуси заработала пять очков и располагается на пятой строчке.

В марте сборные Швейцарии и Беларуси уже встречались в матче 1-го тура группового этапа отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре швейцарцы одержали победу со счётом 5:0.