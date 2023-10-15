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Два сотрудника женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей в ЛЧ

Два сотрудника женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей в ЛЧ
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Двое сотрудников украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» (Кривой Рог) покинули расположение команды и не вернулись на Украину после матчей в Лиге чемпионов.

«Недавно у «Кривбасса» за границу сбежало двое сотрудников. Вместе с командой на матчи женской Лиги чемпионов поехали SMM-специалист и фотограф и не вернулись. «Кривбасс» обращался в полицию, Министерство молодёжи и спорта и к пограничникам», — сказал журналист Сергей Болотников.

По информации источника, сотрудники покинули расположение команды в начале сентября, когда украинская команда играла в матчах женской Лиги чемпионов с французским «Парижем» (0:4) и шведским «Линчёпингом» (0:3).

Напомним, 13 октября пресс-служба украинского «Шахтёра подтвердила информацию о том, что украинский футболист Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов с бельгийским «Антверпеном» (2:1). Футболист мог отправиться в Россию через Стамбул.

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