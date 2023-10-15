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Турция — Латвия: составы команд на 8-й тур отбора Евро-2024

Турция — Латвия: составы команд на 8-й тур отбора Евро-2024
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Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Турции и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Ени Адана» в Адане, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

Турция: Чакыр, Акайдын, Озкачар, Бардакчи, Озджан, Актюроглу, Чалханоглу, Юксек, Кадыоглу, Акгюн, Йылмаз

Латвия: Озолс, Дубра, Савалниекс, Балодис, Тоберс, Дашкевич, Икауниекс, Цыганик, Яунземс, Савельев, Ульдрикис

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести сыгранных матчей группового этапа отбора к чемпионату Европы — 2024 сборная Турции находится на первой строчке с 13 очками. А сборная Латвии располагается на последнем, пятом месте с тремя очками.

В июне сборные Турции и Латвии уже встречались в матче отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре турки одержали победу со счётом 3:2.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).

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