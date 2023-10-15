«Жаль, джакузи не было». Футболистка ЦСКА Петрова — о победе в Кубке России

Полузащитница женской команды московского ЦСКА Татьяна Петрова прокомментировала победу своей команды в Фонбет Кубке России. Напомним, армейцы в финальном матче обыграли ЖФК «Зенит» со счётом 4:1.

«Ощущение, конечно, потрясающее. Мы берем Кубок второй год подряд. Победа сегодня неожиданно крупная. После четвертого гола было настроение — этого хватит. В этом смысле прошлогодняя победа в финале над «Зенитом» была более эмоциональной. Тогда в конце второго тайма мы минут 20 оборонялись. Но сегодня не менее важная победа для нас. Какой момент этого финала — ключевой? Когда «Зенит» сравнял счет — мы включились. Мы поняли, что надо прибавлять.

Почему сегодня выиграли у «Зенита» так крупно? Наверно, больше хотели. Но с «Зенитом» игры всегда очень упорные — то мы, то они. Разница как правило в один мяч! А тут 4:1. Что творилось в раздевалке? Шампанское, сумасшествие, радость! Жаль, джакузи не было. В прошлом году на «Газпром Арене» в нем отмечали. Но если серьезно, эмоции не спадают. Хотя сегодня порадуемся, а завтра будем готовиться к следующим играм", — приводит слова Петровой «Матч ТВ».

Напомним, ЖФК ЦСКА стал трёхкратным обладателем Кубка России. В 2017 году армейская команда обыграла «Чертаново» (1:0), а в прошлом году победила «Зенит» со счётом 1:0.