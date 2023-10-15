«Бавария» планирует продлить контракт с Томасом Мюллером до 2025 года

«Бавария» планирует в ближайшее время провести переговоры о новом контракте с полузащитником Томасом Мюллером, сообщает Kicker.

По информации источника, в немецком клубе ценят лидерские качества 34-летнего футболиста. Ожидается, что руководство «Баварии» предложит Мюллеру новое соглашение, рассчитанное до 2025 года.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн. Ранее сообщалось, что Мюллер может перейти в клуб из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно 2024 года.

В составе сборной Германии Мюллер становился победителем чемпионата мира — 2014, бронзовым призёром чемпионата мира — 2010, а также дважды завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы — в 2012 и 2016 году.