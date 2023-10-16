Джолеон Лескотт — о Беллингеме: он лучший футболист мира на данный момент

Бывший защитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джолеон Лескотт высказался о полузащитнике «Реала Мадрид» Джуде Беллингеме.

«Джуд – один из самых ярких талантов мира, если не самый. Он лучший футболист мира на данный момент. Я оптимистично настроен по поводу Евро-2024. Игроки поедут туда с твердой уверенностью в себе. Это очень интересное время для болельщиков Англии, учитывая состав и мастерство команды.

Джуд оказал огромное влияние на «Реал», и это нечто невероятное для мальчика из Бирмингема. Он впечатляет и как человек, а не только как футболист. На него можно равняться, им можно восхищаться», — приводит слова Лескотта Daily Mail.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего англичанина в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.