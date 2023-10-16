Скотт Мактоминей не уйдёт из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей не покинет команду зимой, сообщает Sun.

По информации источника, летом 2023 года 26-летний шотландец был выставлен на продажу, так как новый главный тренер Эрик тен Хаг не рассчитывал на игрока. «Манчестер» был готов отпустить Мактоминея за £ 50 млн.

Однако после матча 8-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:1), где Мактоминей забил два мяча на 90+3-й и 90+7-й минутах, тен Хаг исключил возможность январского трансфера, осознав важность игрока.

Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл весь путь от молодёжной до основной команды. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает шотландца в € 25 млн.

В прошлом сезоне Мактоминей сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне футболист сыграл шесть матчей и отдал две голевые передачи.