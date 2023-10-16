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Александр Кержаков раскрыл размер своей зарплаты в «Спартаке» из Суботицы

Александр Кержаков раскрыл размер своей зарплаты в «Спартаке» из Суботицы
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Российский тренер Александр Кержаков раскрыл размер своей зарплаты на посту главного тренера «Спартака» из Суботицы. По его словам, в Сербии он получает столько же, сколько тренеры во Второй лиге России.

«Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой — не знаю, какие там сейчас оклады. Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской Медиалиги. Меня это удивило, когда пришёл. Впрочем, это и от уровня клуба зависит. Но платят всё вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс всё происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдёшь на повышение.

Здесь зарплата примерно такая же, как на Кипре, — около двух тысяч долларов? Да», — приводит слова Кержакова «Спорт-экспресс».

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