Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт — о свисте в адрес Хендерсона: это огорчает

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал инцидент со свистом болельщиков в адрес экс-футболиста мерсисайдского клуба Джордана Хендерсона. Это произошло во время домашнего для сборной Англии товарищеского матча с Австралией (1:0).

«Это огорчает, Хендо является источником огромного вдохновения не только для меня, но и для многих по всему миру. Неприятно было смотреть на это, зная, сколько он сделал для сборной Англии и английского футбола. Это его решение (перейти в саудовский «Аль-Иттифак». — Прим. «Чемпионата»), его карьера. Неприятно было наблюдать за этим, но Хендо такое не смутит. Он позитивный человек, который хочет сделать всё возможное за время своей карьеры. Он пользуется полной нашей поддержкой», — приводит слова Эллиотта Evening Standard.

Напомним, минувшим летом Джордан Хендерсон перешёл из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак», который возглавляет его бывший партнёр по мерсисайдскому клубу Стивен Джеррард.