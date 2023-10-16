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Зарплата Гатти по новому контракту с «Ювентусом» составит € 1,4 млн в год

Зарплата Гатти по новому контракту с «Ювентусом» составит € 1,4 млн в год
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Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти будет зарабатывать в туринском клубе € 1,4 млн в год по новому контракту, рассчитанному до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение между сторонами уже достигнуто, подписание нового контракта должно произойти в ближайшее время.

Напомним, Гатти стал футболистом «старой синьоры» летом 2022 года. За это время 25-летний защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. В нынешнем сезоне Серии А итальянский футболист сыграл в шести матчах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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