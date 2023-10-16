Григорий Иванов: до зимы Шатов точно не появится в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил дальнейшие перспективы 33-летнего полузащитника Олега Шатова, объявившего о приостановке карьеры.

«Олег учится, залечивает травмы. До зимы он точно не появится в «Урале». Не планирует ли Шатов завершать карьеру? Вы ему позвоните. Это же Олега вопрос. Смольников объявил о завершении карьеры, а Олег нет. Если он будет завершать, то объявит об этом всем. Мы – через клуб. Он сам лично скажет: «Да, я решил завершить карьеру». Но пока он не говорит. У него контракт с «Уралом»? У нас с ним пожизненный контракт. Я уже не один раз это повторял», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, о решении Шатова приостановить профессиональную карьеру футболиста стало известно в августе. Тогда об этом объявил президент «Урала» Григорий Иванов.