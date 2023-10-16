Российский директор «Целе» рассказал об уходе Альберта Риеры в «Бордо»

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин рассказал об уходе наставника команды Альберта Риеры во французское «Бордо».

«Альберт Риера воспитал сам себя как тренер. В «Целе» он лишний раз подтвердил, что человек востребован и идёт правильным путём. Альберт играл в «Бордо». Он имеет прямое отношение к этому клубу.

Насколько тяжело было расставаться с ним? Для любой команды в разгар сезона тяжело отпускать тренера. Мы получили достойную компенсацию за Альберта. Пожелали ему удачи и отпустили. Его уход — это потеря для нас», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Бордо» выступает во французской Лиге 2 и после десяти сыгранных матчей располагается на 13-м месте. 7 октября клуб уволил с должности главного тренера Давида Гуйона.