Кения — Россия: Соболев открыл счёт
Поделиться
Сегодня, 16 октября, проходит товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча идёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На восьмой минуте Омурва ошибся в передаче возле собственной штрафной, Мухин совершил перехват и сразу покатил в центр на Соболева, который оказался один на один с Омонди и уверенно низом послал мяч в левый угол.
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
2-й тайм
2 : 1
Россия
0:1 Соболев – 8' 1:1 Акуму – 16' 2:1
12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1). Ранее сборная России никогда не играла с Кенией, сегодняшняя встреча станет первой в истории обеих команд.
Комментарии
- 16 октября 2023
-
20:37
-
20:27
-
20:08
-
20:07
-
19:42
-
19:32
-
19:27
-
19:27
-
19:21
-
19:16
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:08
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:51
-
17:48
-
17:43
-
17:35
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:10
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:46
-
16:42
Партнерский контент