Карпин: Камерун на голову сильнее Кении. Возможно, недооценили соперника

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил сборные Камеруна и Кении.

«Абсолютно не так, что Кения сильнее прошлого соперника. По мне, Камерун был на голову сильнее.

Раздражают такие голы. Почему так происходит? Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте, где голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.