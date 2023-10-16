Червиченко: Карпин рискует нарваться на критику, когда выпускает несостоятельных людей

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о тренерских решениях наставника сборной России Валерия Карпина. По мнению футбольного функционера, Карпин зря дал принять участие в товарищеском матче с Кенией (2:2) Антону и Алексею Миранчукам.

«Если выпускать в стартовом составе двух Миранчуков… Наши успели отыграться. Я понимаю, что Карпин хочет посмотреть всех. Не все понимают, что эти матчи больше тренировочные — все хотят положительного результата. Карпин рискует нарваться на критику, когда выпускает на поле несостоятельных людей. Когда выходят не инфантильные туристы, а люди, которые хотят себя показать и проявить — совсем другая игра. Могли не только сравнять, но и даже выиграть.

Если бы выпустили боевой состав, как на матч с Камеруном, то было бы то же самое или лучшее. Не знаю, по каким причинам Карпин выбрал такой состав. Миранчуков давно стоит оставить в покое. Пусть они в своих клубах изображают и имитируют игру. Для сборной это точно не надо. Играть без двух впереди — тяжело.

Как Кения? 109-я команда. Меня поражают африканские команды: они здоровые, все мощные ребята. Видно, что со здоровьем всё в порядке. Некоторые наши ребята на фоне этих коней смотрятся как дети. Есть страна, на которую можно обратить внимание. Не припоминаю в нашем чемпионате кенийских игроков. У них есть приличные ребята. Зато у нас другого неликвида полно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.