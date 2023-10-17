Осинькин: приятно, что столько футболистов, прошедших «Крылья», сыграли за сборную

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о товарищеской игре сборной России с Кенией (2:2), в которой приняли участие защитники самарцев Роман Евгеньев и Юрий Горшков. Ранее в матче с Камеруном участие принял их коллега по амплуа и одноклубник Александр Солдатенков.

«Голы получились курьёзные, труднообъяснимые. Но всё-таки хочу просто порадоваться за Горшкова, Евгеньева, Солдатенкова, ну и Пиняев с Сергеевым нам не чужие. Приятно, что столько футболистов, прошедших «Крылья Советов», сыграли за сборную.

Матч, конечно, получился неоднозначным. В итоге сыграли вничью, в концовке могли победить, но допустили много ошибок и сами сломали игру, которая была у команды.

Конечно, все ожидали победы, считали, что соперник не очень высокого класса, но в составе сборной Кении очень много физически сильных футболистов. В этом плане у нас точно не было преимущества. Но, когда наши прибавили, было видно, что разница в классе есть. Обидно, что не выиграли», – приводит слова Осинькина Metaratings.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.