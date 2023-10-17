Капитан сборной Швеции Линделёф: взял на себя инициативу остановить матч с Бельгией

Защитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Швеции Виктор Линделёф заявил, что самолично инициировал остановку матча с национальной командой Бельгии в рамках отборочного раунда Евро-2024.

«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч. Сначала я поговорил со своими партнёрами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к общему решению, что игру нужно остановить. Самое главное, что шведы сейчас в безопасности. Страшно, что ты в опасности, потому что носишь шведские цвета. Что теперь? Бельгия прошла квалификацию (на Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»), нужно ли нам доигрывать матч? Здесь я чувствую себя в безопасности. Должен сказать, стадион был едва ли не самым безопасным местом», — приводит слова Линделёфа Het Nieuwsblad.

Напомним, ранее стало известно, что убийца двух шведских болельщиков был арестован.