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Тренер сборной Аргентины Скалони: Лаутаро — второй бомбардир после Месси

Тренер сборной Аргентины Скалони: Лаутаро — второй бомбардир после Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на критику нападающего аргентинской национальной команды Лаутаро Мартинеса, связанную с его низкой результативностью.

«Лаутаро — второй бомбардир команды после Месси. Мы не беспокоимся. Он — один из наших лучших игроков, и мы рассчитываем на него. Я даже не говорил с ним об этой проблеме. Я не беспокоюсь по этому поводу, не знаю насчёт него, но думаю, что нет. На днях у него был впечатляющий матч, и больше мне нечего сказать», — приводит слова Скалони официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Мартинес выступает за сборную Аргентины с 2018 года. За это время нападающий «Интера» принял участие в 51 матче, в которых отметился 21 голом и семью результативными передачами.

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