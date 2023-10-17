«Худшее ещё впереди». Защитник сборной Бельгии Мёнье отреагировал на убийство болельщиков

Защитник сборной Бельгии и дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье высказался насчёт инцидента с убийством двух шведских болельщиков сторонником радикальных религиозных течений, которое произошло вчера, 16 октября.

«И худшее, несомненно, ещё впереди. Давайте помолимся за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Да поможет им Бог вернуться на правильный путь», — написал Мёнье в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.