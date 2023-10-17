Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Худшее ещё впереди». Защитник сборной Бельгии Мёнье отреагировал на убийство болельщиков

«Худшее ещё впереди». Защитник сборной Бельгии Мёнье отреагировал на убийство болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Бельгии и дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье высказался насчёт инцидента с убийством двух шведских болельщиков сторонником радикальных религиозных течений, которое произошло вчера, 16 октября.

«И худшее, несомненно, ещё впереди. Давайте помолимся за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Да поможет им Бог вернуться на правильный путь», — написал Мёнье в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.

Материалы по теме
Убийца шведских болельщиков находится в реанимации в тяжёлом состоянии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android