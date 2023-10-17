Фомин: у «Динамо» есть всё, чтобы бороться за самые высокие места

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин полагает, что команда Марцела Лички обладает всем необходимым, чтобы бороться за трофеи.

«В этом сезоне мне кажется, что всё есть для того, чтобы бороться за самые высокие места, — игроки и тренер. Мне кажется, что сейчас именно тот момент, когда пришло время для новых игроков, тренера и футболистов, которые были в команде, привыкнуть друг к другу. И сейчас самое время начать показывать ту игру, которую мы хотим и которую требует от нас тренер, и побеждать», — приводит слова Фомина ТАСС.

За «Динамо» 26-летний Фомин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл девять матчей за бело-голубых в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу.