Источник: экс-игрока «Локомотива» Тарасова разыскивают судебные приставы

Бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы — он не заплатил 205 тыс. рублей риелторам за услуги по продаже квартиры в Москве. Футболист не сможет выехать за рубеж, если не погасит долг, информирует телеграм-канал SHOT.

Согласно сведениям источника, в апреле прошлого года Тарасов заключил договор с риелторами по поиску покупателя на четырёхкомнатную квартиру. За свой объект недвижимости футболист хотел получить 65 млн рублей. При этом изначально Тарасов выставил квартиру на продажу за 70 млн, но потом решил снизить стоимость. В рамках договора с риелторами требовалось оплатить эту услугу, что футболист не сделал. В итоге компания подала в суд и выиграла его. Теперь Тарасов должен деньги риелторам.