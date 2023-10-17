Линделёф: вероятно, опция о продлении моего контракта до 2025 года будет использована

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф рассказал, что хотел бы продолжить карьеру именно в манкунианском клубе.

«В моём контракте с «Манчестер Юнайтед» есть опция о продлении его до 2025 года, а также есть крайний срок для её активации. Вполне вероятно, что она будет использована.

Продолжить карьеру в «Юнайтед». Однозначно. Я наслаждаюсь этой идеей. Это клуб, который мне очень нравится, и я счастлив представлять его. Посмотрим», — приводит слова Линделёфа журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, шведский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Бенфики» в 2017 году. За это время Линделёф принял участие в 241 матче за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.