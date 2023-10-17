Хохлов: в матче с Кений были не те скорости. Но об этом давным-давно говорит Карпин

Бывший главный тренер «Сочи» и «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что в матче между сборными России и Кении (2:2) были не те скорости.

«Мне удалось посмотреть только второй тайм матча с Кенией — и то не весь. Если говорить о том, что увидел, наверное, скорости были не те. Но об этом уже давным-давно говорит Карпин. В интенсивности и в скорости нужно прибавлять. Здесь я с Карпиным полностью соглашусь.

Мнение, что игроки, которые вызываются в сборную не соответствуют уровню сборной? Кого вызывать — всегда решает тренер. Недовольные всегда будут. Только главный тренер определяет», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в октябре Россия обыграла Камерун (1:0) на домашней арене благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. В этом матче Харин дебютировал в составе российской национальной команды.