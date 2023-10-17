Мальта — Украина: мальтийцы вышли вперёд

Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Мальты и Украины. Игра проходит на стадионе «Та-Кали» в Та-Кали, Мальта. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 13-й минуте хозяева отобрали мяч на своей половине поля и в две передачи отправили в контратаку Пола Мбонга. В итоге сильным ударом в дальний угол нападающий открыл счёт.
Сыграв в шести матчах группового этапа отбора чемпионата Европы — 2024, сборная Мальты находится на пятом, последнем месте, не набрав ни одного очка. Сборная Украины после шести матчей располагается на третьей позиции с 10 очками. Лидером группы является сборная Англии, у которой 13 очков.
В марте Мальта уже встречалась с Украиной. В том матче украинцы победили со счётом 1:0.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).
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