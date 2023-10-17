Ди Мария: единственное, за что я благодарен — то, что смог поиграть с Месси в одном клубе

35-летний полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария вспомнил свои слова, сказанные аргентинскому футболисту «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Однажды я обнял Месси, когда мы играли вместе в «ПСЖ», и сказал ему: единственное, за что я благодарен — это то, что я смог поиграть с тобой в одном клубе, имел возможность видеть тебя каждый день», — приводит слова Ди Марии Todo Pasa.

Ди Мария провёл за сборную 134 матча и отметился 29 забитыми мячами. В составе национальной команды футболист стал победителем Кубка Америки — 2021 и чемпионом мира в 2022 году вместе с Месси. Также игроки завоевали золотые медали Олимпиады-2008 в составе олимпийской сборной.

Отметим, что Месси сыграл за национальную команду в 177 матчах и забил 104 мяча.