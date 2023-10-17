Сборная Украины добилась волевой победы в матче со сборной Мальты

Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Мальты и Украины. Игра проходила на стадионе «Та-Кали» в Та-Кали, Мальта. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу украинцев. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте хозяева отобрали мяч на своей половине поля и в две передачи отправили в контратаку Пола Мбонга. В итоге сильным ударом в дальний угол нападающий открыл счёт.

На 38-й минуте Судаков слева вошёл в штрафную. Удар у него не получился, но у Камензули поехала опорная нога, и в итоге он в падении переправил мяч в собственные ворота.

На 43-й минуте Довбик реализовал 11-метровый и вывел украинцев вперёд.

На 86-й минуте Мудрик на скорости протащил мяч по левому флангу, сместился в центр и сильным обводящим ударом отправил его в дальний угол ворот Бонелло.

После семи сыгранных матчей группового этапа отбора чемпионата Европы — 2024 сборная Мальты находится на последнем, пятом месте, не набрав ни одного очка. Сборная Украины после семи матчей располагается на второй позиции с 13 очками. Лидером группы является сборная Англии, у которой 16 очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).