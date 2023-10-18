Трансфер Это’О из «Интера» в «Анжи» вошёл в топ самых неожиданных по версии FourFourTwo

Трансфер Самуэля Это’О из итальянского «Интера» в махачкалинское «Анжи» занял 30-е место в топе самых неожиданных переходов по версии FourFourTwo.
Весь список переходов:
1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.
2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году.
3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.
4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в «Вест Хэм» в 2006 году.
5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году.
6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.
7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон» в 1980 году.
8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан» в 1983 году.
9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году.
10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм» в 1978 году.
11. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.
12. Аллан Симонсен, из «Барселоны» в «Чарльтон» в 1982 году.
13. Робиньо, из «Реала» в «Манчестер Сити» в 2008 году.
14. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году.
15. Йохан Кройфф, из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году.
16. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году.
17. Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.
18. Робин ван Перси, из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.
19. Андреас Меллер, из «Боруссии» Дортмунд в «Шальке» в 2000 году.
20. Дэвид Бекхэм, из «Реала» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году.
21. Джулиан Фобер, из «Вест Хэма» в «Реал» Мадрид в 2009 году.
22. Томми Лоутон, из «Челси» в «Ноттс Каунти» в 1946 году.
23. Габриэль Батистута, из «Ривер Плейт» в «Бока Хуниорс» в 1990 году.
24. Жуниньо, из «Сан-Паулу» в «Мидлсбро» в 1995 году.
25. Марио Гётце, из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию» в 2013 году.
26. Лионель Месси, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году.
27. Эшли Коул, из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.
28. Джей-Джей Окоча, из «ПСЖ» в «Болтон» в 2002 году.
29. Томас Грейвсен, из «Эвертона» в «Реал» Мадрид в 2005 году.
30. Самуэль Это'О, из «Интера» в махачкалинское «Анжи» в 2011 году.
31. Аттилио Ломбардо, из «Ювентуса» в «Кристал Пэлас» в 1996 году.