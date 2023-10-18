Германия и Мексика сыграли вничью, у немцев отличились Рюдигер и Фюллькруг

Сегодня, 18 октября, в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Мексики. Национальные команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Открыл счёт встречи на 25-й минуте защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер с передачи латераля берлинского «Униона» Робина Госенса. Ответный гол не заставил себя долго ждать: на 37-й минуте отличился мексиканский вингер Уриэль Антуна. Он же отдал результативную передачу в начале второго тайма на следующий гол — забил полузащитник Эрик Санчес. Но через минуту немецкий нападающий Никлас Фюллькруг установил окончательный счёт.

Это уже второй матч Германии под руководством нового главного тренера Юлиана Нагельсмана. В предыдущем матче немцы обыграли сборную США (3:1).