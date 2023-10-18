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Германия и Мексика сыграли вничью, у немцев отличились Рюдигер и Фюллькруг

Германия и Мексика сыграли вничью, у немцев отличились Рюдигер и Фюллькруг
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Сегодня, 18 октября, в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Мексики. Национальные команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
18 октября 2023, среда. 03:15 МСК
Мексика
Окончен
2 : 2
Германия
0:1 Рюдигер – 25'     1:1 Антуна – 37'     2:1 Санчес – 47'     2:2 Фюллькруг – 51'    

Открыл счёт встречи на 25-й минуте защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер с передачи латераля берлинского «Униона» Робина Госенса. Ответный гол не заставил себя долго ждать: на 37-й минуте отличился мексиканский вингер Уриэль Антуна. Он же отдал результативную передачу в начале второго тайма на следующий гол — забил полузащитник Эрик Санчес. Но через минуту немецкий нападающий Никлас Фюллькруг установил окончательный счёт.

Это уже второй матч Германии под руководством нового главного тренера Юлиана Нагельсмана. В предыдущем матче немцы обыграли сборную США (3:1).

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