Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта Италии: футболисты, сыгравшие на ставках, совершили государственную измену

Министр спорта Италии: футболисты, сыгравшие на ставках, совершили государственную измену
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал ситуацию с тем, что несколько итальянских футболистов были обвинены в совершении нелегальных спортивных ставок.

«То, что сделали эти футболисты — государственная измена. Они предали чувства, страсть и доверие остальных молодых людей. Крайне важно, чтобы футбольные учреждения отреагировали на это и инициировали проекты, направленные против незаконных ставок со стороны игроков», — приводит слова Абоди сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, вчера, 17 октября, стало известно, что из-за игры на ставках семимесячной дисквалификации подвергся футболиста «Ювентуса» Николо Фаджоли. Агент игрока заявил, что его клиент страдает игровой зависимостью и в скором времени пройдёт необходимое лечение.

Материалы по теме
Хавбек «Ювентуса» Фаджоли высказался насчёт своей дисквалификации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android