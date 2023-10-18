Министр спорта Италии: футболисты, сыгравшие на ставках, совершили государственную измену

Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал ситуацию с тем, что несколько итальянских футболистов были обвинены в совершении нелегальных спортивных ставок.

«То, что сделали эти футболисты — государственная измена. Они предали чувства, страсть и доверие остальных молодых людей. Крайне важно, чтобы футбольные учреждения отреагировали на это и инициировали проекты, направленные против незаконных ставок со стороны игроков», — приводит слова Абоди сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, вчера, 17 октября, стало известно, что из-за игры на ставках семимесячной дисквалификации подвергся футболиста «Ювентуса» Николо Фаджоли. Агент игрока заявил, что его клиент страдает игровой зависимостью и в скором времени пройдёт необходимое лечение.