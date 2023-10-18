Франко Камоцци высказался о ситуации с нелегальными ставками итальянских футболистов

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал скандал с итальянскими футболистами, обвиняемыми в нелегальных ставках.

«Проблема зависимости от ставок и азартных игр – это очень серьёзное явление, которое санкционируется с одной стороны и лечится с другой. Мы все совершаем ошибки, но зависимость от азартных игр — это зависимость, которую необходимо лечить», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, вчера, 17 октября, стало известно, что из-за игры на ставках семимесячной дисквалификации подвергся футболиста «Ювентуса» Николо Фаджоли. Агент игрока заявил, что его клиент страдает игровой зависимостью и в скором времени пройдёт необходимое лечение.