Рами: всегда хотелось быть тем парнем, который отберёт мяч у Месси, но это невозможно

Бывший игрок «Севильи» и «Валенсии» Адиль Рами поделился воспоминаниями о том, каково было играть против экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в Ла Лиге.

«В играх с «Барселоной» мы объединялись как единая армия только ради того, чтобы сдержать Месси. Я не уставал противостоять Иньесте, Бускетсу, Хави. Но, как только Месси касался мяча, твои зрачки расширялись. Когда он начинал бежать с мячом, мы все паниковали. Всегда хотелось быть тем парнем, который отберёт мяч у Месси, но это невозможно», — приводит слова Рами Footmercato.

Напомним, Рами выступал за «Севилью» в сезонах-2015/2016 и 2016/2017. За это время футболист сыграл в 79 матчах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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