Определились все участники группового этапа женской Лиги чемпионов

Стали известны все 16 команд — участников группового этапа женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Жеребьёвка этой стадии пройдёт 19 октября. Клубы разбиты на четыре корзины, по четыре команды в каждой.

Корзина 1. «Барселона» (Испания), «Лион» (Франция), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия).

Корзина 2. «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Славия» (Чехия), «Реал» (Испания), «Русенгорд» (Швеция).

Корзина 3. «Санкт-Пёльтен» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Хеккен» (Швеция), «Рома» (Италия).

Корзина 4. «Аякс» (Нидерланды), «Париж» (Франция), «Айнтрахт» Ф (Германия), «Бранн» (Норвегия).

Групповой этап пройдёт с 14 ноября по 31 января. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинальную стадию. Финальный матч пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Точная дата игры ещё не утверждена, предварительно известно, что она состоится в один из трёх дней с 24 по 26 мая.