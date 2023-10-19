Неймар — о травме: это очень грустный момент, самый худший в моей жизни

Известный бразильский футболист Неймар оставил сообщение в социальной сети по поводу тяжёлой травмы, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).
«Это очень грустный момент, самый худший в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но на этот раз мне очень понадобится поддержка моей семьи и друзей.
Нелегко переживать травмы и операции, представьте, что вы восстанавливались долгое время, а потом спустя четыре месяца проходите это всё снова.
У меня есть очень много веры…
Я отдаю силы Богу, чтобы он смог обновить мои.
Спасибо за вашу поддержку и тёплые слова», — написал Неймар в соцсети X (ранее — Twitter).
Ранее сообщалось, что Неймару подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения.