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Неймар — о травме: это очень грустный момент, самый худший в моей жизни

Известный бразильский футболист Неймар оставил сообщение в социальной сети по поводу тяжёлой травмы, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

«Это очень грустный момент, самый худший в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но на этот раз мне очень понадобится поддержка моей семьи и друзей.

Нелегко переживать травмы и операции, представьте, что вы восстанавливались долгое время, а потом спустя четыре месяца проходите это всё снова.

У меня есть очень много веры…

Я отдаю силы Богу, чтобы он смог обновить мои.

Спасибо за вашу поддержку и тёплые слова», — написал Неймар в соцсети X (ранее — Twitter).

Ранее сообщалось, что Неймару подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения.