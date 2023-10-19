Матип: сейчас «Ливерпуль» играет в совершенно другой футбол

Камерунский защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип заявил, что в новом сезоне «красные» стали играть в другом стиле.

«Это мой восьмой сезон в «Ливерпуле», и я всегда старался приносить пользу команде. Если я понадоблюсь, я хочу быть быть там и проявить себя с лучшей стороны. Босс (Юрген Клопп. — Прим. «Чемпионата») всегда старался адаптировать наш стиль игры, и сейчас «Ливерпуль» играет не в тот футбол, который был шесть-семь лет назад. Мы всё ещё адаптируемся, но я думаю, что пока всё выглядит неплохо. Нам играть в четырёх турнирах. Мы хотим быть как можно более успешными в каждом из них», — приводит слова Матипа официальный сайт «Ливерпуля».

Жоэль Матип выступает за мерсисайдский клуб с лета 2016 года. После восьми проведённых матчей в Премьер-лиге в сезоне-2023/2024 «красные» набрали 17 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице.