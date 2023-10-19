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Чернышенко объявил о создании отдельного чемпионата для команд из новых субъектов РФ

Чернышенко объявил о создании отдельного чемпионата для команд из новых субъектов РФ
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава» объявил о проведении футбольного чемпионата «Содружество». Участие в турнире примут 10 клубов из новых регионов Российской Федерации.

«Была создана футбольная лига «Содружество», объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», — приводит слова Дмитрия Чернышенко ТАСС.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. В УЕФА подчёркивали, что отстранение Росси продлится вплоть до окончания конфликта на Украине.

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