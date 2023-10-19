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Сычёв: футболист должен быть медиафигурой, работать над своим имиджем

Сычёв: футболист должен быть медиафигурой, работать над своим имиджем
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв высказался о медийной активности современных футболистов.

«Раньше мы не понимали, что футболист — это не только спортсмен, который выходит на поле. Он должен быть медиафигурой, работать над своим имиджем, заниматься благотворительностью. Надо расширять кругозор и создавать медиапродукт, который понравится зрителю. Это уже не просто зелёное поле, по которому бегают 22 человека.

Раньше нам этого не объясняли — наоборот, тогда любые активности от клуба вызывали резкое отрицание. А нужно доносить до футболистов, что они должны участвовать в популяризации себя и своего вида спорта. Имидж выходит на первый план. Игроки в этом плане должны понимать свою ответственность, что они привлекают молодых болельщиков.

Моё отношение к медиафутболу хорошее, но везде нужен баланс. Есть и негативные моменты, хотя хватает и позитивных. А суть в том, что сейчас идёт битва за аудиторию. Нам нужно привлекать молодых зрителей», приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

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