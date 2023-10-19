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Гендиректор «Интера» Маротта: ставки? Я являюсь свидетелем очередного скандала

Гендиректор «Интера» Маротта: ставки? Я являюсь свидетелем очередного скандала
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал скандальную ситуацию, связанную с тем, что несколько итальянских игроков были уличены в совершении нелегальных ставок.

«Футболисты делают ставки? Я являюсь свидетелем очередного скандала. Игра на ставках — это порок, обладающий отрицательным эффектом. При этом они рекламируются на государственном уровне», — приводит слова Маротты журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в игре на ставках были обвинены Николо Фаджоли, Сандро Тонали, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и ещё несколько итальянских футболистов. Во вторник, 17 октября, стало известно, что Фаджоли отстранён от футбола на семь месяцев. Агент футболиста заявил, что его клиент страдает игровой зависимостью и в скором времени пройдёт необходимое лечение. При этом информатор, передавший сведения по поводу Залевски, признался, что у него нет никаких доказательств, и он просто хотел заработать деньги.

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